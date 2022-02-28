Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde 43 puanla 6. sırada yer alırken bugün kazanıp üst sıralara çıkmanın planlarını yapıyor.



MESUT YİNE FORMA GİYEMEYECEK



Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. Karşılaşma ev sahibi ekip açısından da büyük önem taşıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Fenerbahçe zorla karşılaşmada 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, SPAJIC, TARKAN, EREN, HADERGJONAJ, AABID, TRAVNIK, EYSSERIC, MABIL, FALL, UMUT



FENERBAHÇE: ALTAY, ATTILA, MIN JAE, ÇAĞTAY, NAZIM, OZAN, MERT, ARDA, FERDİ, OSAYI, SERDAR



İRFAN CAN CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan bu maçta oynar ve sarı kart görürse Trabzon karşısında yer almayacak. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj sınırdaki isimler...



FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE



Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 38. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi. Öte yandan iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.



ÇOK DEĞERLİ



Fenerbahçe artık son 12 haftayı nasıl tamamlayacağını düşünüyor. İsmail Kartal, ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalmak için takımı motive etmeye çalışıyor. Dünkü taktik idmanın ardından da oyuncularına, Kasımpaşa maçının ne kadar önemli olduğunu anlattı ve galibiyet istedi.