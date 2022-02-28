Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Tamamen lige odaklandık. Cezalı ve sakat oyuncularımızın gelişiyle daha dinlenmiş oyuncularımızla sahaya çıkacağız. Arda'ya da ilk 11'de yer verdik."

"Rakiplerimizin kaybetmesiyle tekrar ikinci olabilme şansımız bugün kazanmamızla birlikte devam edecek. 3 puan alırsak ikincilik şansımızı yüksek oranda devam ettireceğiz. "