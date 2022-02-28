"KARNAVALLAR SORUNLARI UNUTTURMAK İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇ"

Çocukluğundan beri karnavalların sorunları unutturmaya yönelik en önemli eğlence aracı olduğunu ifade eden Alex de Souza, giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.