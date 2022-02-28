Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
FENERBAHÇE HABERİ - Görenler tanıyamadı! Alex de Souza...
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, şu sıralarda Brezilya ekibi Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırıyor. Brezilyalı antrenör, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 11:33
Son dönemde yaşanan zorluklara dikkat çeken Alex, pandemi ve Rus-Ukrayna savaşından dolayı ortamın çok gerildiğini ifade etti.
"KARNAVALLAR SORUNLARI UNUTTURMAK İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇ"
Çocukluğundan beri karnavalların sorunları unutturmaya yönelik en önemli eğlence aracı olduğunu ifade eden Alex de Souza, giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.