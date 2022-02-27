Misli.com Sultanlar Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor 'u 20-25, 25-23, 21-25, 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ilk 4 yarışında hata yapmadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 25-23, 21-25 ve 15-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe 48 puan ulaşırken, Aydın temsilcisi 25 puanda kaldı.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Serhat Semiz (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xx), Güldeniz (xx), Stevenson (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Berra (x), Emine (x), Duygu (x)

FENERBAHÇE OPET: Meliha (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Fedorovtseva (xxx), Beliz (xxx), Vargas (xxx), Gizem (xxx), Cansu (xx)

SETLER: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25

SÜRE: 105 dakika (27, 25, 29, 24)



