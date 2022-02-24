UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanş maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 3-2 mağlup ayrıldığı maçın rövanşında Çekya'da bir kez daha 3-2'lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha'dan geldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanş maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 3-2 mağlup ayrıldığı maçın rövanşında Çekya'da bir kez daha 3-2'lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Slavia Prag'ın gollerini 19. dakikada Schranz, 27. ve 63. dakikalarda ise Sor kaydetti. Temsilcimizin gollerini ise 39. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Mergim Berisha kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne veda etmiş oldu.

2 MAÇTA 6 GOL

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi karşısında 3'ü İstanbul'da ve 3'ü deplasmanda olmak üzere kalesinde 6 gol gördü. Sarı lacivertliler bu 2 maçta 4 gol kaydetti.

ARDA SONRADAN GİRDİ

F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maça 57. dakikada Pelkas'ın yerine dahil oldu. Sarı lacivertlilerin 90. dakikada Berisha ile bulduğu gol öncesindeki şık çalımları ve şutu, golün de mimarı oldu.

SZALAI SOL BEKTE

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında Attila Szalai'yi sol bekte görevlendirdi.

Kartal, stoperde görev yapan Macar futbolcuyu Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp'ın yokluğunda savunmanın solunda tercih etti. Deneyimli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'na ise sol açıkta forma şansı verdi.

Osayi-Samuel ise uzun zaman sonra tekrar savunmanın sağında görev aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ 4 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroya alındı.

Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

F.BAHÇE'DE 8 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 8 futbolcu, çeşitli nedenlerle Slavia Prag maçının kadrosunda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart cezalısı Zajc ile UEFA listesinde olmayan Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Mesut Özil de Prag'a gelen sarı-lacivertli kafilede yer almadı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si taraftara açıldı. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı yaklaşık 10 bin seyirci takip ederken, sarı-lacivertli 500 taraftar da tribünden takımlarına destek verdi.

Slavia Prag takımı, sahaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki olarak Ukrayna bayrağının renkleri sarı ve mavinin yer aldığı formalarla çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribüne "Savaşı durdurun" pankartı açtı.