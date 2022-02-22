Bu sezon özellikle golcü sorunu yaşayan Fenerbahçe'de forvet oyuncuları arasında en dikkat çeken isim Serdar Dursun. Savaşçı futbolunu özellikle son dönemde gollerle de süsleyen deneyimli futbolcu, ‘dakika başına gol’ grafiğinde ise zirvede.

Serdar Dursun'un çıkışı devam ediyor. Sezon başında Darmdstadt'tan transfer edilen gurbetçi oyuncu, Hatayspor'a attığı 2 golle ligde 9 gole ulaştı. Ortalama 114 dakikaya 1 gol sığdıran Dursun, "Dakika başına gol atma sıklığı" istatistiğinde ligde ilk sırada yer alıyor... Serdar'ın Hatay maçındaki ilginç penaltı stili ise konuşuluyor. Eski takım arkadaşı İbrahim Yavuz, "Serdar böyle fantastik vuruşları çok seviyor. Şanlıurfaspor'a kiralık olarak gelmişti, bir maçta orta sahadan röveşata denedi. Ertesi gün antrenmanda yoktu. Hoca onu Eskişehirspor'a geri yollamış" dedi.