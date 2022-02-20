Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip zorlu Hatayspor maçını kazanmak ve yükselişe geçmek istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.