Slavia Prag, yıldız futbolcusu olmayan, koşan, her bölgede pres yapan, basit oynayan, sistemi oturmuş bir takım. Ama maç başından 3. gole kadar Slavia Prag sanki kendi sahasında oynuyor. Skor avantajına rağmen devamlı önde baskıyla F.Bahçe'yi bozuyor ve sürekli ofansif girişimlerde bulunuyordu.
Ömer Üründül'den flaş Fenerbahçe sözleri! "İsim vermek istemiyorum ama..."
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Slavia Prag ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde maçı yorumlayan Ömer Üründül, Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe'nin sezon başından beri en büyük sıkıntısı kadro istikrarını sağlayamadığı için takımdaki uyum sorunu. Bu yüzden de pres karşısında hiç organize olamadılar. Sürekli top kaybettiler. Devre sonunda yenen golle soyunma odasına gidildi. Valencia'nın erken pas çıkartıp çok önemli bir pozisyonu harcaması da ilk devrede öne çıkan pozisyondu.
İkinci devrede de değişen bir şey yoktu. Slavia Prag yine oyunu domine ediyordu. Belki atılabilecek bir gol, taraftarı da oyunun içine sokabilirdi. Öyle de oldu. Valencia'nın direkten dönen bir topu vardı. F.Bahçe'nin tartışmasız en önemli futbolcusu Ferdi, mükemmel bir asistle o golü getirdi.