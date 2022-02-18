İkinci devrede de değişen bir şey yoktu. Slavia Prag yine oyunu domine ediyordu. Belki atılabilecek bir gol, taraftarı da oyunun içine sokabilirdi. Öyle de oldu. Valencia'nın direkten dönen bir topu vardı. F.Bahçe'nin tartışmasız en önemli futbolcusu Ferdi, mükemmel bir asistle o golü getirdi.