Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a mağlup olan Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek takımına galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Traore, 62'nci dakikada Dorley ve 64'üncü dakikada Lingr kaydetti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 58'inci dakikada Pelkas ve 83'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Müsabaka sonrası, futbolseverler, Kanarya'nın nasıl tur atlayacağını merak ediyor. İşte Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı öncesi tüm ihtimaller... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 23:00
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk karşılaşmasında Slavia Prag'ı ağırladı. Kanarya, zorlu mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Rövanşta her türlü beraberlik Slavia Prag'ın işine yarayacak. Sarı lacivertlilerin, deplasmanda 3-2 kazanması halinde ise maç uzatmalara gidecek. Deplasman golü avantajının kaldırılması nedeniyle Fenerbahçe, Prag'da 3-2 harici alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak.
Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
24 Şubat Perşembe günü oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.