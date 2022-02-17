Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a mağlup olan Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a mağlup olan Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek takımına galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Traore, 62'nci dakikada Dorley ve 64'üncü dakikada Lingr kaydetti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 58'inci dakikada Pelkas ve 83'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Müsabaka sonrası, futbolseverler, Kanarya'nın nasıl tur atlayacağını merak ediyor. İşte Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı öncesi tüm ihtimaller... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 23:00