Fenerbahçe Slavia Prag maçının ardından İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Lig'inde sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Dengede giden bir maç oldu. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdiler. Biz girdiğimiz pozisyonları onlar gibi değerlendiremedik. Rövanş maçında da turu geçmek için bütün planlarımızı yapacağız. Prag'da kazanıp, turu geçeceğimize inanıyoruz. Biz pes etmedik. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 23:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 23:46