UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de golcü oyuncu Serdar Dursun, özel bir maskeyle maç kadrosuna dahil edildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun özel maskeyle yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı. Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçında yedek kulübesinde yer aldı.