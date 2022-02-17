UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Slavia Prag'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelemedi. Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Novak maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Slavia Prag'ı konuk edecek. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ÇEKYA EKİPLERİYLE 11. MÜSABAKASINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

SLAVIA PRAG'TA TEKNİK DİREKTÖR TRPISKOVSKY İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak. Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak. Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.

RÖVANŞ 24 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş maçı 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak