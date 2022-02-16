UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Slavia Prag ile zorlu bir sınav verecek. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, takımın genç oyuncusu Arda Güler sorusunu da yanıtladı. İşte o sözler...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Slavia Prag ile zorlu bir sınav verecek. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, takımın genç oyuncusu Arda Güler sorusunu da yanıtladı.

İşte o sözler...

"Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse Arda Güler de bizim en değerli oyuncularımızdan biridir."

"Arda'nın ciğerlerinde bir problem oldu. 1,5 ay futbol oynayamadı. Onu koruma amaçlı davranıyoruz. Giresun maçında daha erken oyuna almak istedim. Alt yapıda Tahir hoca '1 maç bizde oynasın' dedi. Sonra hemen A Takım'a aldım."

"Muhammed Gümüşkaya'nın pozisyonunda yoğunluğumuz vardı. Süper Lig seviyesinde oynaması gerekiyordu. Gelişimini takip ediyoruz. İnşallah orada da başarılı olup seneye çok daha iyi şekilde geri gelir."