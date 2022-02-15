Fenerbahçe'ye Serdar Dursun müjdesi!

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisler'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun, antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 21:14