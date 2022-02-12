Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak ligde Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak 3 puan hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Karadeniz temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanların peşinde. Giresunspor - Fenerbahçe maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 14:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 15:57