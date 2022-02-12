FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır 3.5 ay sonra Giresunspor maçıyla sahada!
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır maça ilk 11'de başladı ve böylelikle 3.5 ay sonra yeniden formasına kavuşmuş oldu.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 15:16
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır maça ilk 11'de başladı ve böylelikle 3.5 ay sonra yeniden formasına kavuşmuş oldu.
Ligin 11. haftasındaki (30 Ekim 2021) İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzundan sakatlanan Altay sonrasında operasyon geçirmişti..
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