Spor Toto Süper Lig'de zirvenin 20 puanın uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu atan Fenerbahçe'de artık hedef Avrupa kupaları... Kupalara katılım için bu sezonu ilk 4 içinde bitirmek gerekiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Ligde son 9 haftada sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, halen 6'ncı sırada yer alıyor. Kanarya'nın ilk 4'e girebilmesi için an itibarıyla üzerinde yer alan Medipol Başakşehir (37), Alanyaspor (39), Adana Demirspor (40) ve İttifak Holding Konyaspor'dan (48) en az ikisini geçmesi gerek. (NOT: Başakşehir ve Konyaspor'un birer maçı eksik).

ÜST DÜZEY TEKNİK ADAM ZOR GELİR!

Ayrıca aynı puanda yer aldığı Beşiktaş (37), Atakaş Hatayspor (36) ve Gaziantep FK (35P / bir maçı eksik) ile Yukatel Kayserispor (34) gibi takımlara da geçilmemesi gerekiyor... Teknik heyet, ligde kalan 14 maç için oyuncuları bu yönde motive ediyor. Artık yapılacak hataların telafisi olmadığı anlatılıyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilememesi, başkan Ali Koç'un görüşmeleri sürdürdüğü üst düzey bir teknik adamla anlaşma şansını da tehlikeye sokacak. Hedef; Giresunspor maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalayıp Avrupa treninde yer almak.