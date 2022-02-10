8 YILDIR KUPAYA HASRET

Koç dönemindeki transfer yanlışları, her sene yarı yolda hoca değiştirilmesi, geçici isimlerle vakit kaybedilmesi ve plansızlık; başarısızlığın en büyük sebepleri olarak gösteriliyor. Futbolda son kupasını 2014'te (TFF Süper Kupa) kazanan takımın kupa hasreti 8 yıla çıktı. Elinde hedef olarak bir tek UEFA Konferans Ligi kalan sarı-lacivertliler bu kulvardaki son kozunu da 17 Şubat ve 24 Şubat'taki Slavia Prag maçlarında oynayacak. Sessizliğini koruyan başkan Ali Koç'un kongre kararı alıp almayacağı ise merakla bekleniyor.



