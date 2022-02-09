Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu takımıyla yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Ferdi Kadıoğlu'dan kötü haber!
Fenerbahçe'de bir sezon daha büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'a yenilerek turnuvaya veda etti. Kanarya'da bu sezonun flaş isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...
FERDİ KADIOĞLU'NUN ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE DEĞİL
Akşam'ın haberine göre; önceliği taliplerine veren Ferdi Kadıoğlu, menajerine konuyla ilgili tam yetki verdi. Hatırlanacağı üzere Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz günlerde Nottingham Forest devreye girmiş, oyuncunun menajeri apar topar İngiltere'ye görüşmeye gitmişti. Milli takımımızı seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynayacak olan Ferdi Kadıoğlu'ndaki belirsizlik Fenerbahçeli taraftarları da endişelendiriyor.
FERDİ KADIOĞLU'NUN HAYAL KIRIKLIĞI
22 yaşındaki futbolcu ligde son oynanan Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası, "Ne söyleyebilirim ki, hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanamamak bizler açısından kötü bir durum. Kolay bir gol yedik. Saha içinde takım olarak her şeyi verdik ama bu yeterli olmadı." diyerek sarı-lacivertlilerde yaşanan sportif başarısızlıklardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.