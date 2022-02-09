FERDİ KADIOĞLU'NUN HAYAL KIRIKLIĞI

22 yaşındaki futbolcu ligde son oynanan Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası, "Ne söyleyebilirim ki, hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanamamak bizler açısından kötü bir durum. Kolay bir gol yedik. Saha içinde takım olarak her şeyi verdik ama bu yeterli olmadı." diyerek sarı-lacivertlilerde yaşanan sportif başarısızlıklardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.