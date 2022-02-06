'FORMAYI ÇIKARIN'

Taraftarlar yönetime olduğu gibi futbolculara da tepkiliydi. Oyundan çıkan Pelkas'tan Sosa'ya kadar tüm oyuncular ıslıklandı. Ayrıca tribünlerden "Bu forma nasip olmaz herkese", "Formaları çıkarın" diye tezüharatlar da yükseldi. Sadece Kim-Min Jae alkışlandı.