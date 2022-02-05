Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka.

SALİH UÇAN KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

BELÖZOĞLU İLK KEZ FENERBAHÇE KARŞISINDA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

Kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile gribal enfeksiyon geçiren Miha Zajc kadroya dahil edilmedi.

Sezon başında kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan ise yedek kulübesinde yer aldı.