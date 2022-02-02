Löw bir yandan Fenerbahçe'nin maçlarını takip edecek, bir yandan da yönetimle beraber yeni sezon için kadro mühendisliğini yapacak. Sarı-Lacivertliler, haziran ayı itibariyle UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacından kurtulacağı için transferde çok daha rahat adımlar atacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini bitirecek çok iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Joachim Löw imzayı atmasının ardından 22 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak.