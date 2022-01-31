Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertli takım, Alman orta saha Max Meyer'i sezon sonuna kadar Midtjylland kulübüne kiraladı.

Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertli takım, Alman orta saha Max Meyer'i sezon sonuna kadar Midtjylland kulübüne kiraladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Danimarka ekibi ise transferi bu video ile duyurdu;