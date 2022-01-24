Benfica'nın satış listesine koyduğu Haris Seferovic'i menajerlerin F.Bahçe'ye önerdiği iddia edildi. 29 yaşındaki İsviçreli forvetin piyasa değeri 14 milyon euro.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Haris Seferovic bombası! Menajerler...
Sezonun ilk yarısında hücum hattından yeterli skor katkısı alamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Vedat Muriqi için temaslarını sürdüren fakat Lazio ile anlaşamayan sarı-lacivertlilere, menajerlerden Haris Seferovic önerisi geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon Portekiz Ligi'nde 7 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Seferovic, Euro 2020'de Türkiye'ye de gol atmıştı.
Maliyeti nedeniyle Seferovic için kararın yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün de görüşü alındıktan sonra verilmesi bekleniyor.