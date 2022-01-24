FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Haris Seferovic bombası! Menajerler...

Sezonun ilk yarısında hücum hattından yeterli skor katkısı alamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Vedat Muriqi için temaslarını sürdüren fakat Lazio ile anlaşamayan sarı-lacivertlilere, menajerlerden Haris Seferovic önerisi geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40