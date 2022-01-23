Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı 2021-22 sezonu kadro planlamaları kapsamında, bu sezona Igokea formasıyla başlayan Birleşik Amerikalı oyun kurucu Markel Starks (1.88, 1991) ile sezonun kalan bölümü için anlaşmaya vardı.

MARKEL STARKS KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Accokeek, Maryland'de dünyaya gelen Markel Starks, kolej kariyeri boyunca (2010-2014) Georgetown forması giydi.

2014 yılında mezun olduktan sonra sırasıyla 2014-15 sezonunda FMC Frentino (İtalya-Serie A2), 2015-2016 sezonunda Cairns Taipans (Avustralya-NBL) ve Vanoli Cremona (İtalya-Serie A), 2016-17 sezonunda Fraport Skyliners (Almanya-BBL) ve Koroivos Amaliadas (Yunanistan-A1) formaları giydi.

2017-18 sezonunda yolu ülkemizden geçen ve Yalova Group Belediye Spor forması giyen Starks, 2018-19 sezonunu ise Polonya'da Stelmet Zielona Gora formasıyla geçirdi.

2019-20'de Rusya'nın Avtador Saratov takımına transfer olan Markel Starks, iki sezon boyunca bu ekibin formasını terletti. Starks, 2021-22 sezonuna ise Bosna Hersek'in Igokea takımında başlamış ve oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Markel Starks, 2021-22 sezonunun geride kalan bölümünde Igokea ile iki farklı kulvarda mücadele etti. Adriyatik Ligi'nde 14 maça çıkan Starks, bu karşılaşmalarda 10.2 sayı (%48.6 iki sayı, %45.2 üç sayı, %88.9 serbest atış), 5.6 asist, 2.1 ribaund, 0.9 top çalma istatistikleri tutturdu. Aynı zamanda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Igokea forması giyen Starks, bu organizasyonda da dokuz karşılaşmaya çıktı ve 12.7 sayı (%43.3 iki sayı, %42.9 üç sayı, %75.0 serbest atış), 6.8 asist, 1.3 ribaund, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı.

Markel Starks'ın Igokea dönemi öncesinde kariyerinin son dört yılına ait istatistikleri ise şu şekildeydi:

2020-21 – Avtador Saratov (VTB): 24 maç, 11.2 sayı (%49.0 iki sayı, %37.5 üç sayı, %87.5 serbest atış), 3.8 asist, 1.7 ribaund, 0.7 top çalma

2019-20 – Avtador Saratov (VTB): 18 maç, 14.4 sayı (%48.5 iki sayı, %32.3 üç sayı, %95.0 serbest atış), 5.9 asist, 2.3 ribaund, 1.2 top çalma

2018-2019 – Stelmet Zielona Gora (VTB): 24 maç, 11.5 sayı (%49.7 iki sayı, %33.8 üç sayı, %86.7 serbest atış), 4.8 asist, 1.8 ribaund, 0.8 top çalma. (Polonya Ligi) 36 maç, 13.7 sayı (%55.0 iki sayı, %40.2 üç sayı, %80.5 serbest atış), 5.6 asist, 2.4 ribaund, 1.1 top çalma

2017-2018 – Yalova Belediye (TBL): 30 maç, 22.2 sayı (%51.1 iki sayı, %35.5 üç sayı, %89.2 serbest atış), 7.3 asist, 3.4 ribaund, 1.9 top çalma