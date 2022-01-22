Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Maça iyi başladık çünkü iyi hazırlandık. 3 puan için gelmiştik. Oyun planım bu. Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyun bu. Çok iyi başladık. Pozitif bir futbol oynamaya çalıştıracağım demiştim, bunu da ilk yarıda gösterdik."

"İkinci yarıda mecburiyetten dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimizi oynayabilmek için oyuncularımla birlikte çalışacağız. Sakat olan bölgelerle ilgili belki yönetimle konuşup birkaç takviye yapabilirsek, istediğim oyunu yapabileceğimizi düşünüyorum"

"Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok. Novak sakatlanmadan önce başka hamle yapmayı planlıyorken, mecburen başka bir hamle yaptık ve oyun gücümüz azaldı. Bu sürede oyun gücümüz ve tempomuz kalmadı."

"İlk yarı Serdar, ikinci yarı Novak, benim en etkili oyuncularımdan birini sol beke çekmem. Tempo yapamıyorsunuz ve oyun gücünüz azalıyor. Bu yüzden rakip de sizin üstünüze gelir. İyi futbol oynamaya çalıştığımız dönemde, bunu gösterdik."