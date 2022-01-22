FENERBAHÇE HABERLERİ - Sivasspor maçında Serdar Aziz gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda kaptan Serdar Aziz, 34. dakikada sarı kart gördü. Deneyimli oyuncu bu kartla birlikte gelecek maç cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda kaptan Serdar Aziz, 34. dakikada sarı kart gördü. Deneyimli oyuncu bu kartla birlikte gelecek maç cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe Süper Lig'deki bir sonraki maçını 5 Şubat'ta Başakşehir ile oynayacak.