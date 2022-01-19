Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları;

"Her maç gibi bu maça da kazanmak için çıkıyoruz. Geçen maç takım savunması anlamında olumlu işler yapmıştık, hücumdaki üretkenliğimiz azdı. Bugün üretkenliğimizi artırarak daha fazla pozisyon arayacağımız bir anlayışla çalışma fırsatı bulduk."

"Taraftarların ne istediğini ben biliyorum. Onları mutlu etmek için, oyuncularımızla birlikte Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadeleyle 3 puanı almak istiyoruz."

"Berke'nin ağrıları devam ediyor. Onun için kalede Ertuğrul başlayacak. Genç, önü açık bir kaleci."