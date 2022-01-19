Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde ikinci sınavından başarıyla ayrılmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Altay kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Fenerbahçe - Altay maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Sosa, Crespo, Osayi, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan.

FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ÖZİL VE BAMBA'DAN 7 GOL

Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

KARTAL UZUN SÜRE SONRA F.BAHÇE KULÜBESİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.

Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

MESUT YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Altay karşısında yedek soyundu.

İsmail Kartal'ın 21. haftada Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Mesut, Altay karşısında teknik direktöründen forma şansı bekledi.

ALTAY'DA 3 EKSİK

Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alan Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

KARTAL'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri İsmail Kartal lehine tezahüratta bulundu.

Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.