Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevinin sonlandırılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, basının karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcının 18 Ocak salı günü saat 14.30'da basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir.
Basın Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2022
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır.@ulkerstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir. pic.twitter.com/i86l2GyRXJ