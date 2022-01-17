FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de yol haritası belli oldu! Ali Koç bekleniyor

Gelecek sezonun teknik direktör adayları ile görüşmek için yurt dışına giden Fenerbahçe BaşkanI Ali Koç, en son Londra'da görüntülendi. Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldikten sonra Ada'ya geçen Başkan Koç'un burada Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı ve bazı menajerlerle buluştuğu belirtiliyor. Ali Koç'un Jorge Jesus ile de görüştükten sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 06:40