FENERBAHÇE HABERLERİ - Antalyaspor maçında atılan gol sonrası Fenerbahçeli futbolculardan Ahmet Çalık mesajı!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 72. dakikasında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'li futbolcular golün ardından oldukça anlamlı bir sevinç yaşadı. Oyunculardan İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtü gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 20:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022- 21:14