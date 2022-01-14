Takvim'in haberine göre; Başkan Koç bugün Fenerbahçe'nin bir diğer teknik direktör adayı olan Juan Jesus ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek. Hem Jorge Jesus'un istekleri hem de kulübün şartları karşılıklı olarak yüz yüze konuşulacak.