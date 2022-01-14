Çarşamba günü İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşarak teknik direktör sorununa geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun teknik patronu için vakit kaybetmeden harekete geçti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sıradaki isim Jorge Jesus
2021-2022 sezonu sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni sezonda dünyaca ünlü bir hocayla çalışmak istiyor. İlk olarak Joachim Löw ile yüz yüze görüşen Koç, Portekiz'de Jorge Jesus ile bir araya gelecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanması Joachim Löw iddialarını kuvvetlendirmişti. Vakit kaybetmeyen Başkan Ali Koç dün Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldi.
Sezon içinde takım almak istemediğini daha önce açıklayan Löw ile fikir alışverişinde bulundu. Son derece olumlu geçen görüşme sonrasında ise Başkan Ali Koç rotayı bu kez Lizbon'a çevirdi.