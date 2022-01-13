Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı lacivertlilerde, teknik patron koltuğuna İsmail Kartal getirilirken, taraftarlar bu karar sonrası yönetime büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Kartal'a destek mesajları veren sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a ise tepki gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlı taraftarlar, sezon sonuna kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getiren yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal'a ise destek mesajları atıldı.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

# 30 gün İsmail Kartal bekletti bize.

# Merhaba Arap İsmail.

# Büyük Fenerbahçeli, seni seviyoruz İsmail Kartal.

# Umarım başkan onu da harcamız.

# Çarşıdan aldım Löw, eve geldim İsmail Kartal!