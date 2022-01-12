Sarı-lacivertli kulüpte Vitor Pereira son olarak Beşiktaş maçına çıktıktan sonra yollar ayrılmıştı. Taraftarlar başkan Ali Koç'un B Planı olduğunu düşünerek istifaya çağırdıkları Portekizli çalıştırıcının ayrılmasına sevinmişti ancak işler istedikleri gibi gitmedi. 1 ayı aşkın süredir yeni teknik adam gelmedi. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, başında hoca olmadan 4. maçını oynadı. Ligde Karagümrük ile berabere kaldı, Yeni Malatyaspor'u yendi, Adana Demirspor'a ise kaybetti. Kupada ise Afyonspor'u eledi. Taraftarlar ise pes etmeden sordu: Yeni hoca nerede?