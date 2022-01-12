Hiçbir isim ikna edilmezse Löw ile sezon sonu için söz kesilecek ve durum resmen açıklanacak. Takımı mayısa kadar taşıyacak isim ise büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak. Kartal'ın sezon sonunda da Löw'ün ekibine katılması, Fenerbahçe'nin temel isteği. Ancak İsmail Kartal ile bu aşamada herhangi bir görüşme yapılmadı.