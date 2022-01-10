Fenerbahçe Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Adana Demirspor canlı anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Son 3 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler bu serisini devam ettirmek istiyor. Adana temsilcisi ise son 4 maçında 10 puan topladı ve yükselişini devam ettirme peşinde... Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Valencia.
Adana Demirspor: Muriqi, Svensson, Samet, Tayyib, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.
İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞIYOR
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
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