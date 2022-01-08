FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli taraftarlardan olay paylaşım! Löw görünümlü Kartal

PAYLAŞIM REKORU KIRILDI

Son olarak da İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar geçici çözüm olarak teknik direktör yapılması fikrine isyan eden taraftarlar İsmail Kartal'ın fotoğrafını karikatürize ederek "Löw görünümlü Kartal" esprisiyle twitter'ı salladılar. İsmail Kartal, Löw dışında bir diğer hoca adayı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a da benzetilen fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı. Geçici çözümlere karşı çıkan taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimi beceriksizlikle suçladılar.

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