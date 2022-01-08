08 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli taraftarlardan olay paylaşım! Löw görünümlü Kartal

Fenerbahçe taraftarı sanal aleme kilit vurdu. Löw ve Jesus'un sezon içinde takım almak istememesi ve akabinde "Sezon sonuna kadar İsmail Kartal" fikri Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Kartal'ın Löw ile Jesus'e benzetilerek karikatürize edilen fotoğrafları twitter'da paylaşım rekorları kırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli taraftarlardan olay paylaşım! Löw görünümlü Kartal
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2022

Hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe'de Joachim Löw için ikna süreci devam ederken, Alman teknik adamın sezon içinde takım almak istememesi ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesinin gündeme gelmesi Fenerbahçe taraftarları arasında mizah konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli taraftarlardan olay paylaşım! Löw görünümlü Kartal

TARAFTARIN SABRI KALMADI...

Takvim'in haberine görei, teknik direktörsüz geçen günlerin ardından sarı lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden 50 bini aşkın tweet atılmıştı. 'BırakGitAliKoç' hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımların ardından istifa çağrısı uzun süre Twitter'da trend topic listesinin ilk sırasında yer almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli taraftarlardan olay paylaşım! Löw görünümlü Kartal

PAYLAŞIM REKORU KIRILDI

Son olarak da İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar geçici çözüm olarak teknik direktör yapılması fikrine isyan eden taraftarlar İsmail Kartal'ın fotoğrafını karikatürize ederek "Löw görünümlü Kartal" esprisiyle twitter'ı salladılar. İsmail Kartal, Löw dışında bir diğer hoca adayı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a da benzetilen fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı. Geçici çözümlere karşı çıkan taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimi beceriksizlikle suçladılar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’de corona şoku! 1 pozitif vaka... F.Bahçe'de corona şoku! 1 pozitif vaka...
Joachim Löw’de karar anı! Kabul etmezse... Joachim Löw'de karar anı! Kabul etmezse...
F.Bahçe’den golcü bombası! Temaslara başladı... F.Bahçe'den golcü bombası! Temaslara başladı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör