03 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç corona virüsüne yakalandı!

Ali Koç corona virüsüne yakalandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

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