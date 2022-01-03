FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç corona virüsüne yakalandı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ