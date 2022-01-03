FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç corona virüsüne yakalandı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2022
Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIDV7agy8l
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