SPOR HABERİ - Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında! İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından ilk maçına çıkacak. İşte sarı-lacivertlilerin Karagümrük maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 5'inci sırada girdi.
KARAPINAR İLE DEVAM
Son iki maçında 5 puan kaybeden ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşmaya yardımcı antrenör Tahir Karapınar yönetiminde çıkması bekleniyor. 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alan ve kötü gidişatı durduramayan Karagümrük için de karşılaşma büyük önem taşıyor.
F.BAHÇE'DE 5 EKSİK
Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Berisha, Tisserand ile kadroda tercih edilmeyen Meyer ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak.
DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI
VAVACARS Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Caner Erkin de forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.
BİR KEZ YENİLDİ
Fatih Karagümrük ile ligde daha önce 10 kez karşılaşan Fenerbahçe, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı; 16 gol atıp, 10 gol yedi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibini 2-1'lik skorlarla geçmişti.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ
KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, BURAK, ZUKANOVIC, CANER, BERTOLACCI, BIGLIA, ADNAN, SALIBUR, KARAMOH, A. MUSA
FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, KIM, SZALAI, NOVAK, İRFAN CAN, MESUT, OSAYI, M. HAKAN, SERDAR, ROSSI
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