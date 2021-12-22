SPOR HABERİ - Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında! İşte Kanarya’nın muhtemel 11’i...

KARAPINAR İLE DEVAM

Son iki maçında 5 puan kaybeden ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşmaya yardımcı antrenör Tahir Karapınar yönetiminde çıkması bekleniyor. 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alan ve kötü gidişatı durduramayan Karagümrük için de karşılaşma büyük önem taşıyor.