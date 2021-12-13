Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI)

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, 3 puan için sahaya çıktı. Öte yandan ev sahibi ekip de kendi seyircisi önünde puan ya da puanlar almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, bu maçı kazanıp zirve ile arasındaki puan farkını 9'a indirmek istiyor. Öte yandan Gaziantep FK ise evinde seyircisine puan ya da puanlar hediye etmenin peşinde. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar

3 SAKAT, İRFAN CEZALI

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemiyor. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak.

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

Kanarya'da Luiz Gustavo ile Filip Novak sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam 4. sarı kartını görmeleri halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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