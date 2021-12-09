FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya bu kez elinden kaçırmak istemiyor! İşte Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Gruptaki ilk maçta Pelkas'ın son dakikada penaltı vuruşundan yararlanamaması sebebiyle 1-1 sona ermişti. Kanarya bu kez rakibini elinden kaçırmak istemiyor. İşte Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında bu akşam Eintracht Frankfurt'u misafir edecek... D Grubu'nu 3. sırada bitirmesi ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmesi daha önce kesinleşen sarı-lacivertliler; prestijin yanı sıra kazanıp hem 630 bin euro'luk galibiyet primini almak hem de ülke puanına katkı sağlamak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Vitor Pereira'nın karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolculara da şans vermesi bekleniyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelenin hakemi Sırp Srdjan Jovanovic. Exxen dijital platformu maçı canlı yayınlayacak.
1 GALİBİYET
Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşılaşacak olan Kanarya bu müsabakalarda tek galibiyet alabildi. 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
3. SIRADA
Fenerbahçe son maçlar öncesi grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ve 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Frankfurt ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 puanla lider.
3. RANDEVU
İki takım Avrupa kupalarında 3. kez rakip olacak. 2006-07'de İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2, bu sezon Almanya'daki ilk maç 1-1 sona erdi.
6 EKSİK VAR
Kanarya'da çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.
SAHNE BERISHA VE YEDEKLERİN
Fenerbahçe, Frankfurt karşısında farklı bir 11'le mücadele edecek. Rotasyon mesajı veren Vitor Pereira'nın bu akşam Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare gibi isimlere şans vermesi beklenyor. Son haftaların formda ismi Serdar Dursun, UEFA'ya verilen listede yer almadığı için forvette Berisha olacak. Savunmada da Szalai&Serdar Aziz ikilisi formaya yakın. Sarı-lacivertli takımın muhtemel onbiri şöyle: Berke, Szalai, Serdar, Novak, Nazım, Zajc, Sosa, Meyer, Muhammed, Pelkas ve Berisha.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, Muhammed, Pelkas, Berisha.
Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Kamada, Maury. (Fotomaç)
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