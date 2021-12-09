FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya bu kez elinden kaçırmak istemiyor! İşte Vitor Pereira’nın Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11’i...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında bu akşam Eintracht Frankfurt'u misafir edecek... D Grubu'nu 3. sırada bitirmesi ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmesi daha önce kesinleşen sarı-lacivertliler; prestijin yanı sıra kazanıp hem 630 bin euro'luk galibiyet primini almak hem de ülke puanına katkı sağlamak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Vitor Pereira'nın karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolculara da şans vermesi bekleniyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelenin hakemi Sırp Srdjan Jovanovic. Exxen dijital platformu maçı canlı yayınlayacak.