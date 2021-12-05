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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira: Hangi sistemle oynadığımızın önemi yok

Rizespor maçı öncesi Pereira: Sistemin önemi yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira maç öncesinde konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Futbolcularım Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacaklardır." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Bugün hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Futbolcularımız oynadığı kulüpte oynamanın gurur verici olduğunu göstereceklerdir.

Kim oynarsa oynasın, sahada kaliteli bir oyun sergilemek, baskılı bir oyun oynayacaklardır. Hem sahada olanlar, hem de yedek kulübesinde olanlar Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacaklardır. Herkes aile olduğumuzu gösterecektir.

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