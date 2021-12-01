Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

HERKESİ KÜSTÜRDÜ

Sarı-lacivertli camiada Pereira'nın en çok eleştirildiği konuların başında kadro tercihi yer alıyor. Sezon başından bu yana kadroda istikrarı sağlayamayan 53 yaşındaki hoca, her karşılaşmaya farklı 11'le çıkıyor. Sırasıyla Mesut, İrfan, Sosa, Pelkas, Szalai, Osayi, Nazım, Burak gibi oyuncuları küstüren Pereira, yaptığı geç ve yanlış değişikliklerle de dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın özellikle son iki maçta takımın en iyisi İrfan'ı çıkarması eleştirilerin artmasına neden oldu. Bu arada Pereira, Koç dönemindeki teknik adamlar arasında en az puan ortalaması yakalayan ikinci hoca durumunda.