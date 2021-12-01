03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan ve sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira oldu. Her maça farklı 11 ile çıkan Portekizli hocanın oyuncularla ilişkisi ise dikkat çekiyor. (FB spor haberleri)

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Olympiakos yenilgisiyle UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin önceki gün de Göztepe ile 1-1 berabere kalması camiayı çileden çıkardı. Fotomaç'ın derlediği habere göre zirveyle puan farkının 12'ye çıkmasının ardından teknik direktör Vitor Pereira'ya yönelik eleştirilerin dozu arttı. Oyuncu tercihleri, oyun planı, yaptığı geç ve yanlış değişiklikler ile öğrencileriyle yaşadığı iletişim problemi Portekizli hocanın istenmeyen adam ilan edilmesine sebep oldu. Özellikle taraftarlar, önceki geceden bu yana Pereira'nın görevden alınmasını isterken, yönetime de istifa çağrısında bulunanlar vardı.

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

HERKESİ KÜSTÜRDÜ
Sarı-lacivertli camiada Pereira'nın en çok eleştirildiği konuların başında kadro tercihi yer alıyor. Sezon başından bu yana kadroda istikrarı sağlayamayan 53 yaşındaki hoca, her karşılaşmaya farklı 11'le çıkıyor. Sırasıyla Mesut, İrfan, Sosa, Pelkas, Szalai, Osayi, Nazım, Burak gibi oyuncuları küstüren Pereira, yaptığı geç ve yanlış değişikliklerle de dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın özellikle son iki maçta takımın en iyisi İrfan'ı çıkarması eleştirilerin artmasına neden oldu. Bu arada Pereira, Koç dönemindeki teknik adamlar arasında en az puan ortalaması yakalayan ikinci hoca durumunda.

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

11 MAÇTA 3 GALİBİYET
F.Bahçe, son 11 resmi maçında sahadan yalnızca 3 galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 yenilgi, 3 de beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Antwerp'e üstünlük sağladı. Olympiakos'a 2 kez mağlup olan Kanarya, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor'a boyun eğdi, Antwerp, Kayseri ve Göztepe ile berabere kaldı.

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

KENDİNİ AŞTI!
İkinci dönemini yaşadığı F.Bahçe'de hedef adam haline gelen Pereira, 2015-16'nın gerisinde kaldı. Kanarya'daki ilk döneminde 14 haftada 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Pereira; ikinci döneminde 24 puanda kaldı, 4 yenilgi aldı. İlk döneminin 14. haftasında Pereira yönetimindeki F.Bahçe, 23 gol atıp, 12 gol yerken; bu sezon 20 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

İŞTE SON MAÇTAKİ ELEŞTİRİLER
Formda olan Sosa'yı kulübeye çekip, ortada Crespo-Meyer-Zajc üçlüsüyle oynaması.
Sahanın en iyisi olan İrfan'ı çıkarması.
Szalai'yi 3 maçtır yedek oturtup, 90'da sahaya sürmesi.
Önceliği savunma olması.
Mesut'u kanatlarda oynamaya zorlaması.
Rossi'yi geç alıp, Pelkas ve Osayi'ye şans vermemesi.

Tepkiler büyüyor! Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

Ali Koç başkanlığındaki hocaların puan ortalaması:
Emre Belözoğlu 2.30

Erol Bulut 2.00

Ersun Yanal 1.74

Vitor Pereira 1.67

Philip Cocu 0.93

NOT: Listede 10 maç üzeri resmi maça çıkan hocalar yer almaktadır.

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