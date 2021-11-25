Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI (Fenerbahçe maçı canlı izle)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 5. maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-0 yenildiği Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak son maçlar öncesi gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Olympiakos - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Olympiakos - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalıyor. Grupta 5 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8'e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2'nci sırada yer alıyor.
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi
Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha
SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamıyor. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da kadroda yok.
Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemiyor.
ZAJC CEZA SINIRINDA
Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık'ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.
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