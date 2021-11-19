Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı ne zaman ve saat kaçta?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague’de 11. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak maça çevrildi. Peki Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 16 Kasım Salı günü konuk olduğu Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 16, Jan Vesely ise 12 sayı üretti. Djordjevic'in öğrencilerinin 10 maç sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Beko'da, dizinde ağrıları devam eden Danilo Barthel ile Bayern Münih mücadelesinde baldır sakatlığı yaşayan Dyshawn Pierre'nin durumlarına maç saatinde karar verilecek.
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica, Piort Pastusiak ve Gentian Cici hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko'da, dizinde ağrıları devam eden Danilo Barthel ile Bayern Münih mücadelesinde baldır sakatlığı yaşayan Dyshawn Pierre'nin durumlarına maç saatinde karar verilecek.
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