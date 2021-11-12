FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic'ten flaş açıklama! "Dönmek istiyorum"

AVRUPA'YA DÖNME PLANINIZ VAR MI?

Birçok planım var. Hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da tekrar çalışmak, bu yakın zamanda da olabilir, daha sonra da. Evet, Çin'de iyi hissediyorum, ama ailemden bir yıldır uzak kaldığım için de bazı sorunlar mevcut. Bunun yanında biz profesyoneliz, her koşulda çalışmak zorundayız, bundan şikayet etmiyorum.

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