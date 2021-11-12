12 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic'ten flaş açıklama! "Dönmek istiyorum"

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü ancak kulübü Beijing Guoan'dan izin alamayan Slaven Bilic, Rusya'da bir röportaj verdi. A Milli Takım'ımız hakkında da konuşan Bilic, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic’ten flaş açıklama! Dönmek istiyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü ancak her konuda anlaşmaya varılmasına rağmen kulübü Beijing Gouan'dan izin alamayan Slaven Bilic, Çin kulübünde kariyerine devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic’ten flaş açıklama! Dönmek istiyorum

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanırken bir kez daha gündeme gelen Slaven Bilic, Rusya'da bir röportaj verdi. A Milli Futbol Takımı'mız hakkında da konuşan Hırvat teknik adam, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic’ten flaş açıklama! Dönmek istiyorum

Birçok farklı ülkede ve farklı takımda görev aldım. Bu durumu kıyaslayabileceğim örnekler ve söyleyeceklerim var. Türkiye, Rusya ve Suudi Arabistan'da görev aldım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic’ten flaş açıklama! Dönmek istiyorum

Örneğin Türkiye ve Rusya'yı ele alacak olursak, bu ülkelerde birçok yetenek var, para da var ancak takımların seviyesi sadece yerel şampiyonluklar bazında. Euro 2008 ve 2018 Dünya Kupası'nda Rusya başarılı oldu ancak bunlar bir istisna, bu konuda bir tutarlılık yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktör Slaven Bilic’ten flaş açıklama! Dönmek istiyorum

AVRUPA'YA DÖNME PLANINIZ VAR MI?

Birçok planım var. Hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da tekrar çalışmak, bu yakın zamanda da olabilir, daha sonra da. Evet, Çin'de iyi hissediyorum, ama ailemden bir yıldır uzak kaldığım için de bazı sorunlar mevcut. Bunun yanında biz profesyoneliz, her koşulda çalışmak zorundayız, bundan şikayet etmiyorum.

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