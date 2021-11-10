FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

6 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan Chelsea yöneticilerinin Fenerbahçe ile Szalai için masaya oturduğu bilinirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi. Ayrıca yıldız ismin sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Attila Szalai, Chelsea ile toplamda 6 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.