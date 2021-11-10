10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Apollon Limassol takımından transfer edilen ve geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Premier Lig devi Chelsea'nin adı sık sık Atletico Madrid ile anılan Macar stoper için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ve transferin bitme aşamasına geldiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Takımlar milli araya girerken devre arasına az süre kala transferde hareketlilik başladı. Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldığı Kayserispor maçı sonrası yaralarını sarmak istiyor. Devre arasında takviye yapması beklenen sarı-lacivertli kulübe, Chelsea'den astronomik bir teklif geldi. İşte Attila Szalai için yapılan teklif ve sözleşme detayları...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin, Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. İngiliz ekibinin transferde ciddi olduğu belirtildi. Avrupa devi sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

23,4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İngiliz ekibinin de Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk bir teklif önerdiği, yönetimin de başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

6 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan Chelsea yöneticilerinin Fenerbahçe ile Szalai için masaya oturduğu bilinirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi. Ayrıca yıldız ismin sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Attila Szalai, Chelsea ile toplamda 6 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

ATLETICO DA VAZGEÇMEDİ

Ayrıca İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid de Fenerbahçe'nin Szalai'nin peşinde. Savic ve Gimenez ikilisine alternatif arayan Madrid ekibinin Macar stoper için girişimde bulanacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Todofichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'deki performansıyla piyasa değerini 11 milyon Euro seviyesine çıkaran Attila Szalai için Atletico Madrid'in bu parayı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise beklentisi 20 milyon Euro'dan kapıyı açmak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea’den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için beklentilerinin en az 20 milyon Euro ve üzeri olduğunu ifade etmişti. İki kulüp arasında pazarlıkların başlayabileceği de aktarıldı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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