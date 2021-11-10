FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Attila Szalai bombası! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Apollon Limassol takımından transfer edilen ve geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Premier Lig devi Chelsea'nin adı sık sık Atletico Madrid ile anılan Macar stoper için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ve transferin bitme aşamasına geldiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Takımlar milli araya girerken devre arasına az süre kala transferde hareketlilik başladı. Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldığı Kayserispor maçı sonrası yaralarını sarmak istiyor. Devre arasında takviye yapması beklenen sarı-lacivertli kulübe, Chelsea'den astronomik bir teklif geldi. İşte Attila Szalai için yapılan teklif ve sözleşme detayları...
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin, Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. İngiliz ekibinin transferde ciddi olduğu belirtildi. Avrupa devi sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
23,4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
İngiliz ekibinin de Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk bir teklif önerdiği, yönetimin de başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
6 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON EURO MAAŞ
Öte yandan Chelsea yöneticilerinin Fenerbahçe ile Szalai için masaya oturduğu bilinirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi. Ayrıca yıldız ismin sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Attila Szalai, Chelsea ile toplamda 6 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.
ATLETICO DA VAZGEÇMEDİ
Ayrıca İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid de Fenerbahçe'nin Szalai'nin peşinde. Savic ve Gimenez ikilisine alternatif arayan Madrid ekibinin Macar stoper için girişimde bulanacağı iddia edildi.
Todofichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'deki performansıyla piyasa değerini 11 milyon Euro seviyesine çıkaran Attila Szalai için Atletico Madrid'in bu parayı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise beklentisi 20 milyon Euro'dan kapıyı açmak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için beklentilerinin en az 20 milyon Euro ve üzeri olduğunu ifade etmişti. İki kulüp arasında pazarlıkların başlayabileceği de aktarıldı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...