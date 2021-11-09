10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul'a geldiler...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından 20 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Mesut Özil krizinde flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Vitor Pereira ile bir türlü uyum sağlayamayan Mesut Özil için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Katar ekibinin Özil'e resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

Süper Lig'de üst üste transfer kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte henüz istediği performansı gösteremeyen dünyaca ünlü yıldız için bomba bir transfer teklifi geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...

Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a konuşan Fatih Doğan, Mesut Özil için Katar ekiplerinin resmi teklif yaptığını ve bu transfcer için İstanbul'a geldiklerini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...

İşte Fatih Doğan'ın tüm açıklamaları:

Mesut Özil, Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı bulamadı. Aslında sadece performansı değil, iyi olmasına rağmen mutlu da olamıyor. Mesut Özil'in Pereira ile de yaşadığı sıkıntılar da var. Mesut Özil'i yeteri kadar kullanamayan bir Pereira var. Bu süreci biliyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...

KATAR'DAN MESUT'A CİDDİ TEKLİF

Tam bu süreç yaşanırken, yaklaşık 3 hafta önce Mesut'a Katar temsilcileri çok ciddi ilk teklifi yaptılar. Ve ısrarlarını sürdürüyorlar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...

"İSTANBUL'A GELDİLER"

Geçen hafta bir gelişme olmuştu. En son Katar temsilcilerinin İstanbul'a kadar gelip, niyetlerinin çok olduğunu Mesut Özil'i Katar'da görmek istediklerini çok cazip bir teklif getirdiklerini biliyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...

Tabi Mesut'un bir Fenerbahçe aşkı var. O yüzden Fenerbahçe'den yeteneklerini göstermeden, taraftarlarla bütünleşmeden kopmak çok kolay değil. Ama Pereira'nın durumu Mesut Özil'i kararsızlığa itmiş durumda. Katar temsilcisi, Mesut'un kararını vermesini ve onlara gitmesini bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul’a geldiler...

"F.BAHÇE'DE RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR"

Fenerbahçe'de sadece Mesut değil dün saat 4'ten bu yana çok sıcak bir trafik var. Çok radikal kararlar çıkabilir.

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