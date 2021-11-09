FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil için resmi teklif İstanbul'a geldiler...
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından 20 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Mesut Özil krizinde flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Vitor Pereira ile bir türlü uyum sağlayamayan Mesut Özil için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Katar ekibinin Özil'e resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de üst üste transfer kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte henüz istediği performansı gösteremeyen dünyaca ünlü yıldız için bomba bir transfer teklifi geldi.
Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a konuşan Fatih Doğan, Mesut Özil için Katar ekiplerinin resmi teklif yaptığını ve bu transfcer için İstanbul'a geldiklerini açıkladı.
İşte Fatih Doğan'ın tüm açıklamaları:
Mesut Özil, Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı bulamadı. Aslında sadece performansı değil, iyi olmasına rağmen mutlu da olamıyor. Mesut Özil'in Pereira ile de yaşadığı sıkıntılar da var. Mesut Özil'i yeteri kadar kullanamayan bir Pereira var. Bu süreci biliyoruz.
KATAR'DAN MESUT'A CİDDİ TEKLİF
Tam bu süreç yaşanırken, yaklaşık 3 hafta önce Mesut'a Katar temsilcileri çok ciddi ilk teklifi yaptılar. Ve ısrarlarını sürdürüyorlar.
"İSTANBUL'A GELDİLER"
Geçen hafta bir gelişme olmuştu. En son Katar temsilcilerinin İstanbul'a kadar gelip, niyetlerinin çok olduğunu Mesut Özil'i Katar'da görmek istediklerini çok cazip bir teklif getirdiklerini biliyoruz.
Tabi Mesut'un bir Fenerbahçe aşkı var. O yüzden Fenerbahçe'den yeteneklerini göstermeden, taraftarlarla bütünleşmeden kopmak çok kolay değil. Ama Pereira'nın durumu Mesut Özil'i kararsızlığa itmiş durumda. Katar temsilcisi, Mesut'un kararını vermesini ve onlara gitmesini bekliyor.
"F.BAHÇE'DE RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR"
Fenerbahçe'de sadece Mesut değil dün saat 4'ten bu yana çok sıcak bir trafik var. Çok radikal kararlar çıkabilir.
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