FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftarların Luiz Gustavo tartışması!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda Antwerp'e konuk oldu ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli taraftarlar arasında Luiz Gustavo tartışması yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etmesinin yankıları devam ederken Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada ilginç bir paylaşıma imza attılar.
Takvim'in haberine göre; Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Antwerp maçında Fenerbahçe'inin etkili ve akıcı futboluyla birlikte 3-0 gibi net bir galibiyet alması Brezilyalı futbolcunun sorgulanmasına neden oldu. Sarı-Lacivertli taratarlar sanal alemde "Gustavo el freni mi?" sorusunu yönelttiler.
Bazı taraftarlar bu görüşe katılmazken bazıları da merkez orta saha oyuncuları ile birlikte Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını, zaten 3 stoperin oynadığı takımda Gustavo'nun da oynamasıyla sistemin çok defansif kaldığını ifade ettiler. Bazı taraftarlar da geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun Gustavo'yu oynatmadığı 9 maçta 7 galibiyet alındığını da hatırlattılar. Gustavo bu sezon tüm lig maçlarında forma giydi.
GUSTAVO DERBİYE YETİŞECEK GİBİ...
Konya maçında sakatlanan Gustavo'nun tedavisi devam ediyor. Kayseri maçında forma giyemeycek olan Brezilyalı futbolcunun G.Saray derbisine yetişmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...