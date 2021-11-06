FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftarların Luiz Gustavo tartışması!

Bazı taraftarlar bu görüşe katılmazken bazıları da merkez orta saha oyuncuları ile birlikte Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını, zaten 3 stoperin oynadığı takımda Gustavo'nun da oynamasıyla sistemin çok defansif kaldığını ifade ettiler. Bazı taraftarlar da geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun Gustavo'yu oynatmadığı 9 maçta 7 galibiyet alındığını da hatırlattılar. Gustavo bu sezon tüm lig maçlarında forma giydi.